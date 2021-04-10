Российско-оккупационные войска оставляют полностью заблокированными дорожные коридоры через пять КПВВ на Донбассе. Не работают пункты пропуска "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины .

Сейчас пропуск людей осуществляется лишь через два КПВВ.

"Движение дорожным коридором до контрольного пункта "Новотроицкое" оккупанты открывают только два раза в неделю. При этом российские наемники препятствуют свободному перемещению людей, существенно ограничивая пассажиропоток", - говорится в заявлении.

Ежедневно пропускные операции осуществлялись только в КПВВ "Станица Луганская".

КПВВ ежедневно с 8:00 до 16:00 открыты для пропуска.

Напомним, месяц тому боевики блокировали работу 5 КПВВ на Донбассе.