также в разделеПроисшествия
В ООС сообщили о новой атаке боевиков на Донбассе: ранен еще один военный
Смертельная ДТП в Харькове: Audi насмерть сбила полицейского 13
ООС: после семи обстрелов ранен украинский военный 14
Под Киевом перевернулась цистерна с жидким кислородом, движение ограничено 66
В РФ расстреляли автомобиль чиновника СБУ времен Януковича 47
Оккупанты на Донбассе убили украинского военного 16
ОГА: Из большинства громад на Закарпатье мусор не вывозят вообще 13
На Донбассе погиб 22-летний военный 46
Экс-депутат Киевсовета поджег авто жены и квартиру с детьми 32
Боевики убили военного на Донбассе, еще одного ранили 19
В Украине – 19419 новых случаев COVID-19 20
Названо имя военного, тело которого вернули оккупанты 32
МИД считает провокацией вандализм на месте захоронения болгарского хана 14
Оккупанты передали украинской стороне тело пропавшего 3 апреля бойца ВСУ 36
Оккупанты 14 раз обстреляли украинские позиции, погибли 2 военных 17
В зоне ООС погибли двое военных 29
На блокпосту в Сватово погиб полицейский 52
Стрельба в поезде: Военные забаррикадировались в купе и угрожали полицейским 80

Российско-оккупационные войска оставляют полностью заблокированными дорожные коридоры через пять КПВВ на Донбассе. Не работают пункты пропуска "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

Сейчас пропуск людей осуществляется лишь через два КПВВ.

"Движение дорожным коридором до контрольного пункта "Новотроицкое" оккупанты открывают только два раза в неделю. При этом российские наемники препятствуют свободному перемещению людей, существенно ограничивая пассажиропоток", - говорится в заявлении.

Ежедневно пропускные операции осуществлялись только в КПВВ "Станица Луганская".

КПВВ ежедневно с 8:00 до 16:00 открыты для пропуска.

Напомним, месяц тому боевики блокировали работу 5 КПВВ на Донбассе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
7107 грн.
11
Теги