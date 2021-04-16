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Многие люди хотят изменить Церковь, не осознавая сути Православия.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм-канале.

«Общаясь со многими людьми, и церковными, и нецерковными, я заметил одну тенденцию- некоторым из них очень сильно хочется исправить Церковь. Церковным кажется, что слишком мало времени и возможностей уделяется миссионерству, что можно было бы намного больше делать в образовательном плане, что Церковь (а иерархия - особенно) должны быть более активны по отношению к происходящим в мире событиям. Нецерковные хотели бы поменять в Церкви вообще все - от языка богослужений до канонов, правил и традиций», - отметил епископ Виктор.

Владыка объяснил, что несмотря на стремление разрешить «церковные проблемы» различными путями, которые предлагаются: реформы, соборы и «возврат к отцам» или «древности», решение намного проще.

«Если ты хочешь помочь Церкви, то старайся лучше исправить себя самого, а не других. Если ты исправишь самого себя, то сразу же исправится частичка Церкви. И понятно, что если бы так поступали все, то Церковь была бы приведена в полный порядок». Это слова святого старца Паисия Афонского, которыми все сказано», - подчеркнул епископ Виктор.

Как сообщалось ранее, епископ Виктор в своем докладе на Всеукраинской научно-практической конференции «Православие в Украине: вызовы времени и исторические традиции» привел исторические факты, свидетельствующие о предметном и разностороннем обсуждении вопроса автокефалии на Соборе 1992 года. Архиерей объяснил, что вопрос относительно автокефалии должен решаться исключительно Церковью с учетом общей позиции среди епископата, духовенства и верующих.
ForUm

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