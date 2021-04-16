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Городской голова Львова Андрей Садовый во время встречи с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин попросил помочь организовать территориальную гражданскую оборону в городе.

«В контексте безопасности я обратился с просьбой помочь нам организовать территориальную гражданскую оборону во Львове. Опыт Соединенных Штатов будет полезным для того, чтобы дать новое понимание безопасности каждого из нас», - написал Садовый в Facebook.

Квин сообщила, что посольство планирует построить во Львове центр культурного обмена American House.

«После этого надеемся на открытие Генерального консульства, что было бы хорошим шагом», - отметил Садовый.

Он поблагодарил американскую администрацию за поддержку, которая оказывается в период военного обострения на украинско-российской границе.
ForUm

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