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В ЕС не готовы публично комментировать возможность присоединения к новым санкциям США против России, объявленных 15 апреля администрацией Джо Байдена.

Как сообщает «Европейская правда», об этом в пятницу на брифинге в Брюсселе сказал представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.

«Когда дело касается будущих санкций, а вы знаете, у нас есть несколько санкционных режимов, действующих против России за различные нарушения - киберсанкции, санкции за использование химического оружия, санкции за нарушение суверенитета Украины - мы никогда не обсуждаем (публично) процесс подготовки дальнейших санкций «, - сказал Стано.

Он напомнил, что все санкционные режимы ЕС постоянно пересматриваются и всегда есть возможность их расширить или сузить.

«Если мы решим начать процедуру заключения новых (санкционных) списков или новых санкционных режимов, мы никогда этого не комментируем публично», - настаивал Стано.

В то же время он подчеркнул, что если рассматривать эффективность воздействия санкций, «всегда является лучшим, когда международное сообщество работает вместе, отвечая на нарушение международного права или на вещи, которых не должно было произойти, такие как действия России против Украины».

Напомним, 15 апреля власти США объявили о новых санкциях против России. Вашингтон в рамках этих ограничений принял решение выслать из дипломатической миссии РФ в Вашингтоне 10 ее сотрудников.

Минфин США также объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга.
ForUm

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