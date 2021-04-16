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В Европейском Союзе приняли во внимание и анализируют ситуацию с ограничением Россией на полгода свободы судоходства в акватории Черного моря.

Об этом в пятницу на брифинге в Брюсселе заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано, передает Европейской правды.

«Относительно объявления России. Мы взяли к вниманию, мы анализируем ситуацию. Министры иностранных дел и верховный представитель Боррель обсудят этот вопрос в понедельник на заседании Совета иностранных дел. Все аспекты этого события будут приняты во внимание», - сказал Стано.

По его словам, после завершения обсуждения министрами ЕС будет иметь четкую и широкую позицию по этому вопросу.

Стано напомнил, что ЕС является очень четким и твердым в своей поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.

Российская Федерация 15 апреля объявила о закрытии со следующей недели до октября 2021 года части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и судов других стран под предлогом военных учений.

В МИД Украины заявили, что такие действия Российской Федерации являются очередной попыткой в ​​нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства.
ForUm

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