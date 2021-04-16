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Украинские производители молока и молочных продуктов получили возможность экспортировать свою продукцию в Аргентину. Посольство Украины в Буэнос-Айресе получило соответствующую официальную ноту об открытии рынка для украинских продуктов от аргентинского внешнеполитического ведомства, сообщили ForUm’у в Госпродпотребслужбе.

«Пандемия создает проблемы странам, гражданам и особенно сложные условия для ведения бизнеса. Но даже на фоне этих вызовов мы прилагаем все усилия, чтобы украинские компании получали новые возможности для ведения бизнеса и экспорта своих товаров. Благодаря этой работе украинские производители получили дополнительный доступ к большому рынку Аргентины, где проживает более 40 млн человек», - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Для налаживания экспорта в Аргентину украинские производители молока и молочных продуктов крупного рогатого скота и буйволов должны пройти аккредитацию при Национальной службе здоровья животных и качества пищевых продуктов Аргентины (SENASA).

Аргентинская сторона разрешила в условиях пандемии COVID-19 проводить аккредитацию производственных мощностей украинских предприятий дистанционно, с последующей физической инспекцией производств после нормализации эпидемической ситуации и восстановления международного авиасообщения.

Отмечается, что Украина уже работает с Аргентиной: согласована форма ветеринарного сертификата для экспорта в Аргентину коллагена и желатина, изготовленного из кож жвачных животных. Зато из Аргентины в Украину импортируется мясо птицы, рыба и морепродукты, свежее мясо домашнего крупного рогатого скота.
ForUm

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