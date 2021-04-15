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Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на 1 п.п. до 7,5% годовых, сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что этот шаг направлен на постепенное замедление инфляции во втором полугодиии возвращение ее к цели 5% уже в первом полугодии 2022 года.

Регулятор подчеркнул, что в I квартале 2021 инфляция ожидаемо вышла за пределы целевого диапазона 5% ± 1 в. п., но отклонилась от него существеннее, чем предполагалось прогнозом, под действием преимущественно временных факторов.

«Учитывая имеющийся баланс рисков и усиление фундаментального инфляционного давления в течение последних месяцев, правление Национального банка Украины повысило учетную ставку до 7,5%. Прогноз Национального банка Украины предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 7,5% до конца года. Учитывая текущую инфляционную динамику, этого должно быть достаточно для приведения инфляции к цели 5% в первом полугодии 2022 года. В то же время более ощутимый рост фундаментального инфляционного давления, чем ожидается сейчас, и ухудшение инфляционных ожиданий могут требовать дальнейшего ужесточения монетарной политики», – сказано в сообщении.

Напомним, 4 марта Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 6,5% годовых
ForUm

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