В Кривом Роге суд огласил приговор – лишение свободы на 4 года с испытательным сроком в два года – 59-летнему мужчине, который сообщил о «заминировании» дома родителей президента Владимира Зеленского.

Соответствующее решение принял Дзержинский районный суд Кривого Рога, сообщает Радио Свобода.

На суде мужчина признал свою вину. С осужденного также должны взыскать в пользу государства почти 4 тысяч гривен судебных издержек.

16 февраля 2021 в Кривом Роге мужчина сообщил, что планирует подорвать многоэтажку по улице Художественной, где, в частности, проживают родители Зеленского. Сообщение проверили. Никаких взрывоопасных предметов и веществ не нашли. Задержанным за сообщения оказался местный житель, пенсионер.