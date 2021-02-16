В Кривом Роге неизвестный мужчина позвонил на линию «102» и сообщил о минировании многоквартирного дома. Свою угрозу «минер» объяснил тем, что не доволен размером пенсии, передает 056.

Вчера, 15 февраля, в 21:40 в Службу спасения поступил вызов о том, что в доме №13 по улице Мыстецька находится взрывоопасное устройство. В этом доме проживают родители президента Украины Владимира Зеленского.

По телефону «минер» сообщил, что взорвет квартиру родителей президента, так как не доволен своей пенсией в размере 2 тыс. гривен.

В полиции сообщили о задержании 59-летнего неработающего местного жителя, который находился по месту жительства с признаками алкогольного опьянения.

У него изъяли сим-карту и телефон, с которого поступило сообщение о ложном минировании. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.