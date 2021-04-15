В Донецке группировка «ДНР» дала распоряжения к подготовке административных зданий и учреждений к возможной активизации боевых действий. Об этом передает корреспондент «Новостей Донбасса» в Донецке, а также сообщают пользователи соцсетей.



Вчера в местных пабликах появилась фотография здания Донецкой городской «администрации», в которой некоторые окна заложили мешками с песком.

Также есть информация о появлении мешков с песком и у других донецких зданий.

По некоторым данным, из «госучреждений» при «ДНР» вывозят архивы, а работникам выдают на руки трудовые книжки.

Также началось подготовка бомбоубежищ, а в некоторых медицинских учреждениях еще и просят подготовить койки.



«Сегодня сказали освободить 60% коек и привести в порядок бомбоубежища к 21 апреля», — сказал «Новостям Донбасса» собеседник в Донецкой областной травматологии («ДНР» ее называет «Республиканский травматологический центр»).



Все это происходит на фоне обострения ситуации на Донбассе и скопления российских войск у границ Украины. Киев и страны Запада призывают Кремль объяснить такие действия и снизить напряженность. В свою очередь Москва обвиняет украинскую власть в подготовке наступления на Донецк и Луганск.



При этом власти Украины опровергают возможность наступления со своей стороны и подтверждают приверженность политико-дипломатическому пути урегулирования конфликта.

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля.



На 22-23 апреля в Донецке запланировано проведение форума «Единство русских: защита прав и свобод», в котором примут участие главы группировок «ДНР» и «ЛНР», а также гости из РФ.