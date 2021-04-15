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Судом наложен арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из и в закрытый Украиной пункта пропуска «Симферополь-авиа», что находится на временно оккупированной территории АР Крым, сообщает пресс-служба прокуратуры автономии.

В ходе расследования ГУ СБУ в Автономной Республике Крым уголовного производства по ч. 2 ст.332 1, ст. 334 и ч.1 ст.111 УК Украины установлено, что одной из российских авиакомпаний с 2019 года незаконно использовались 12 пассажирских самолетов марок Boeing и Airbus для осуществления переправки лиц через государственную границу Украины в нарушение норм международного и украинского законодательства.

Осуществление перелетов иностранными (преимущественно российскими) авиакомпаниями на ВОТ АР Крым рассматривается Украиной как нарушение норм международного права, действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов.

Напоминаем, что ранее в рамках указанного производства по ходатайству прокуратуры автономии был наложен арест на 199 воздушных судов, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины.

Также прокуратура автономии обратилась к Укрбюро Интерпола для внесения 109 ранее арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска.
ForUm

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