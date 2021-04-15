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Сегодня, 15 апреля, около 6:05 на автодороге Н-11 «Николаев - Днипро» возле с. Михайло-Ларино произошло столкновение грузового автомобиля почты «Фотон Кобальт» и микроавтобуса Fiat Scudo, 31-летний водитель которого перевозил в гробах шесть тел умерших от COVID-19, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Fiat от полученных телесных повреждений скончался на месте. 46-летний водитель автомобиля «Фотон Кобальт», получил травмы и был госпитализирован.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Событие квалифицировано по признакам ч. 2 ст. 286 УК «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорт лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего».
ForUm

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