Посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук заявляет, что Израиль изучает предложение провести третий этап испытания вакцины от COVID-19 в Украине, передает Укринформ.

«В процессе переговоров стало известно, что Израиль заканчивает второй этап испытаний своей вакцины от COVID-19 в середине лета. Украинская сторона предложила третий этап испытаний провести в Украине с последующей возможностью производства вакцины, в том числе и на наших мощностях», - написал Корнийчук.

По его словам, Израиль в настоящее время изучает данное предложение. «Я надеюсь, что оно будет воспринято положительно. Уже четко понятно, что пандемия коронавирусной инфекции затянется не на один год в мире. И производство вакцины, ее доступность для наших граждан - вопрос очень чувствительный и важный для нас», - добавил посол.

Он также отметил, что во время визита украинской делегации были проведены встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета по национальной безопасности Меиром Бен-Шабатом, министром внутренних дел Израиля Арие Дери, политическим директором, заместителем генерального директора МИД Израиля Алоном Баром и заместителем министра здравоохранения Израиля Йоавом Кишем.