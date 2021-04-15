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В Киеве за минувшие сутки, 14 апреля, обнаружили 1625 больных коронавирусом, умер 51 человек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«1625 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умер 51 человек. Всего за период пандемии в городе 4072 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 181 691», - сообщил Кличко.

Заболели 933 женщины в возрасте от 18 до 94 лет, 633 мужчин в возрасте от 18 до 91 года. А также 30 девочек от двух месяцев до 16 лет и 29 мальчиков от одного до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 154 больных коронавирусом, а также 345 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 706 человек. В общем коронавирус преодолели 113 240 киевлян.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 310, в Деснянском районе - 238, и в Подольском районе - 224 случая», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 15 апреля зафиксировано 16427 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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