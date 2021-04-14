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ГБР осуществляет досудебное расследование по факту получения неправомерной выгоды руководителем одного из подразделений Краматорского районного управления Национальной полиции.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, подполковник полиции, который является фигурантом данного производства, решил подкупить следователя ГБР и предложить ему 3000 долларов США за избежание уголовной ответственности.

После передачи средств в порядке реализации ст. 208 УПК Украины, полицейского задержали непосредственно в помещении ТУ ГБР в Краматорске.

14 апреля 2021 задержанному сообщено о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение (ч. 3 ст. 369 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.    
 
ForUm

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