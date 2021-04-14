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Во всех православных храмах, 14 апреля вечером, состоится особая служба - «Стояние Марии Египетской» или «Мариино стояние».

Как сообщает Центр информации УПЦ, это богослужение совершается в храмах один раз в году, в среду вечером на пятой седмице Великого поста.

Мариино стояние - одно из самых продолжительных богослужений, на котором единственный раз в году целиком читают Великий покаянный канон Андрея Критского и житие преподобной Марии Египетской, которая является образцом покаяния.

Великий покаянный канон состоит из 250 тропарей. Он побуждает человеческую душу к исправлению жизни и напоминает о том, что пост – время покаяния.

Чтение канона преподобного Андрея Критского и жития преподобной Марии Египетской на 5-й седмице совершается Церковью со времени VI Вселенского Собора. На этом богослужении многократно звучат святые слова покаяния: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». И прошения «Преподобный отче Андрее, моли Бога о нас! Преподобная мати Мария, моли Бога о нас!».
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