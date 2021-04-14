Президент Украины Владимир Зеленский предлагает ликвидировать Окружной административный суд города Киева и создать Киевский городской окружной административный суд.

Соответствующий законопроект обнародован на сайте парламента.

Согласно документу, ОАСК прекращает осуществление правосудия и в течение десяти рабочих дней передает дела в Киевский окружной административный суд, который будет рассматривать производства до начала работы Киевского городского окружного административного суда.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект, которым предлагает ликвидировать скандальный Окружной административный суд Киева.

Судей Окружного административного суда Киева, к добропорядочности которых не будет возникать вопросов, переведут в другой суд, а если те не захотят – будут уволены.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что президент решил ликвидировать ОАСК под влиянием «агентов иностранного влияния».