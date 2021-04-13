также в разделеПолитика
СМИ сообщают, что Зеленский собрался к Макрону
Данилов: Украина готова дать достойный ответ на угрозы у ее границы 10
У Зеленского рассказали о возможной судьбе судей скандального ОАСК 9
Кулеба: Украина никогда не будет частью «русского мира» 12
Кулеба: Украина рассчитывает на выполнение обещания НАТО взять ее в Альянс 16
Столтенберг: РФ не может запретить Украине двигаться к членству в НАТО 20
Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации ОАСК 170
Столтенберг: РФ должна прекратить наращивание войск в Украине и возле нее 12
Ставнийчук: Санкции можно уже сейчас применить к самим членам СНБО 79
Эстонское издание обвинило Зеленского в эскалации конфликта на Донбассе 56
Deutsche Welle: Украинские и европейские правозащитники подчеркивают незаконность санкций Зеленского 18
Стефанишина: НАТО должен начать консультации о предоставлении Украине ПДЧ 17
Кулеба: Западные партнеры реагируют на эскалацию РФ иначе, чем в 2014 году 26
В UrduPoint раскритиковали акции протеста украинских националистов против Медведчука и оппозиции 52
Глава МИД Польши призвал усилить санкции против РФ 10
Кулеба намерен договориться о поддержке НАТО в случае обострения агрессии РФ 33
Зеленский считает стягивание войск РФ к границе Украины «проверкой Запада» 31
Страны G7 призвали РФ прекратить провокации на границе Украины 51

 

Глава ОАСК Павел Вовк считает, что «президент поддался на манипуляции отдельных «активистов» и по совместительству агентов иностранного влияния и внес на рассмотрение парламента законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева».

«Шесть лет суд находится под давлением, работает в атмосфере постоянных негативных информационных компаний и провокаций. Поэтому к данной новости я отношусь спокойно», - написал он в Facebook.

В конце концов система административных судов пережила уже не одну реформу. Так что пусть теперь парламент определяется в соответствии с регламентными процедурами.

Вовк отметил, что суд продолжает работу в штатном режиме в соответствии с требованиями законодательства.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона Украины «О ликвидации Окружного административного суда города Киева». 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги