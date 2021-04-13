Глава ОАСК Павел Вовк считает, что «президент поддался на манипуляции отдельных «активистов» и по совместительству агентов иностранного влияния и внес на рассмотрение парламента законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева».

«Шесть лет суд находится под давлением, работает в атмосфере постоянных негативных информационных компаний и провокаций. Поэтому к данной новости я отношусь спокойно», - написал он в Facebook.

В конце концов система административных судов пережила уже не одну реформу. Так что пусть теперь парламент определяется в соответствии с регламентными процедурами.

Вовк отметил, что суд продолжает работу в штатном режиме в соответствии с требованиями законодательства.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона Украины «О ликвидации Окружного административного суда города Киева».