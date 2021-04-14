Верховная Рада Украины внесла изменения в Закон «Об общеобязательном государственном социальном страховании», которыми вернула в перечень оснований для предоставления пособия по временной нетрудоспособности из Фонда социального страхования Украины в случае болезней и травм.

Соответствующий закон «Об общеобязательном государственном социальном страховании «(относительно социальной защиты в случае наступления временной нетрудоспособности)» парламент принял 13.04.2021, он вводится в действие с 30.06.2021. Напомним, ранее законом «О реабилитации в сфере здравоохранения», нормы которого вступают в силу 30.06.2021, среди прочего, были внесены изменения в статью 22 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Так, в новой редакции закона было предусмотрено предоставление пособия по временной нетрудоспособности на период реабилитационного лечения, в то время как обычные заболевания и травмы - исключены из оснований для предоставления помощи по больничным.

Фонд социального страхования Украины продолжит обеспечивать страховую защиту на случай болезни, травмы, самоизоляции от COVID-19 и т.д. - как до, так и после 30 июня.