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Полиция в пригороде американского города Миннеаполис разогнала сотни протестующих, которые 13 апреля третью ночь протестовали из-за гибели чернокожего мужчины Данте Райта. Участники беспорядков пытались сломать забор вокруг участка полиции в городе Бруклин-Сентер, но правоохранители, применив светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ, не дали этого сделать, сообщает Радио Свобода.

В городе введен комендантский час, который начинается в 22:00 по местному времени. Ранее 13 апреля подала в отставку полицейский, выстрел из пистолета которой стал роковым для Данте Райта. Вместе с ней об отставке объявил начальник полиции города Бруклин-Сентер Тим Ґеннон, который сказал, что верит словам полицейской, что она ошибочно достала пистолет вместо электрошокера.

Мэр города Бруклин-Сентер Майк Эллиот заявил, что надеется на покой в ​​обществе после отставки полицейских.

11 апреля Данте Райт, находясь за рулем, был остановлен полицейским патрулем за нарушение правил дорожного движения. Инцидент произошел за несколько часов до начала в том же штате очередного заседания суда по делу о гибели в мае 2020 афроамериканца Джорджа Флойда. Здание суда, где слушается дело о гибели Флойда, расположено в 16 километрах от города, где произошла новая трагедия.

Мать погибшего, Кэти Райт, рассказала журналистам, что сын позвонил ей и сообщил, что полиция остановила его за нарушение правил дорожного движения – на зеркале заднего вида его машины висели освежители воздуха, что является незаконным в Миннесоте. По словам Райт, она слышала, как полицейские приказывали ее сыну выйти из машины.

В заявлении полиции говорится, что патруль остановил машину Райта около 14 часов в воскресенье и обнаружил, что на водителя ранее был выдан ордер на арест, сообщила местная пресса. Когда полиция попыталась задержать молодого человека, он вернулся в машину с очевидным намерением уехать. Одна из полицейских выстрелила в него. Нагрудная камера записала возглас: «О, черт! Я убила его». По предварительным данным, единственный выстрел оказался смертельным. В это время водитель, вполне вероятно, уже держал ногу на газе, автомобиль тронулся с места. Через несколько секунд он врезался в другую машину. Кроме погибшего, других пострадавших нет.  

 
ForUm

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