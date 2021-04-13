Верховная Рада Украины 13 апреля на внеочередном заседании приняла законопроект №5014 «О внесении изменений в раздел II« Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)» (по отдельным вопросам завершения 2020/2021 учебного года)».

За это решение проголосовали 298 депутатов, сообщили в пресс-службе парламента.

«Законом в связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации», - говорится в сообщении.

Согласно документу, выпускники имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) - это оценка результатов обучения учащихся по ключевым предметам в школе. Она фиксирует качество среднего образования в 4-м, 9-м и 11-м классах. ГИА влияет на средний балл аттестата, который, в свою очередь, учитывается при расчете конкурсного балла при поступлении.

В прошлом году президент Украины подписал закон об освобождении одиннадцатиклассников от обязательной сдачи ГИА в 2020 году. Тогда в Офисе президента объяснили, что закон имеет целью минимизацию рисков заболевания COVID-19 среди учащихся, завершают получения полного общего среднего образования, и дальнейшего распространения коронавирусной болезни.