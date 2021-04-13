Ограничение Россией пассажирского авиасообщения с Турцией не имеет политической подоплеки и связано исключительно со вспышкой заболеваемости COVID-19 в республике. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, не имеет», - ответил представитель Кремля на вопрос, имеют ли данные ограничения политическую подоплеку, в том числе связанную с заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по украинской тематике.

«Ситуация носит исключительно эпидемиологический характер и связана с достаточно резкой вспышкой заболеваемости в Турции», - заявил Песков.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса в стране - число рейсов сократится до двух в неделю на взаимной основе. Также будут приостановлены рейсы в Танзанию.

На выходных президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После встречи Эрдоган заявил, что выступает против нарастания напряжения в Черноморском регионе, и подтвердил поддержку Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины и инициативы «Крымской платформы». Он сказал, что Турция готова оказать любую поддержку для того, чтобы снизить напряжение, которая начала нарастать в последнее время.