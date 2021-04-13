также в разделеПолитика
Рада освободила выпускников от обязательного прохождения ГИА 11
Тупицкий просит суд запретить УГО не пускать его в здание КСУ 8
Байден предложил Путину встретиться 21
Международные аналитики уверены, что эскалация на Донбассе вызвана серией провокаций украинских властей 19
СМИ сообщают, что Зеленский собрался к Макрону 12
Вовк об инициативе ликвидировать ОАСК: президент поддался на манипуляции 11
Данилов: Украина готова дать достойный ответ на угрозы у ее границы 16
У Зеленского рассказали о возможной судьбе судей скандального ОАСК 15
Кулеба: Украина никогда не будет частью «русского мира» 14
Кулеба: Украина рассчитывает на выполнение обещания НАТО взять ее в Альянс 20
Столтенберг: РФ не может запретить Украине двигаться к членству в НАТО 21
Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации ОАСК 199
Столтенберг: РФ должна прекратить наращивание войск в Украине и возле нее 14
Ставнийчук: Санкции можно уже сейчас применить к самим членам СНБО 89
Эстонское издание обвинило Зеленского в эскалации конфликта на Донбассе 60
Deutsche Welle: Украинские и европейские правозащитники подчеркивают незаконность санкций Зеленского 19
Стефанишина: НАТО должен начать консультации о предоставлении Украине ПДЧ 17
Кулеба: Западные партнеры реагируют на эскалацию РФ иначе, чем в 2014 году 26

Ограничение Россией пассажирского авиасообщения с Турцией не имеет политической подоплеки и связано исключительно со вспышкой заболеваемости COVID-19 в республике. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, не имеет», - ответил представитель Кремля на вопрос, имеют ли данные ограничения политическую подоплеку, в том числе связанную с заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по украинской тематике.

«Ситуация носит исключительно эпидемиологический характер и связана с достаточно резкой вспышкой заболеваемости в Турции», - заявил Песков.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса в стране - число рейсов сократится до двух в неделю на взаимной основе. Также будут приостановлены рейсы в Танзанию.  

На выходных президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После встречи Эрдоган заявил, что выступает против нарастания напряжения в Черноморском регионе, и подтвердил поддержку Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины и инициативы «Крымской платформы». Он сказал, что Турция готова оказать любую поддержку для того, чтобы снизить напряжение, которая начала нарастать в последнее время.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1520 грн.
21
Теги