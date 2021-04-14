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Офис генерального прокурора Украины внес в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту возможного приобретения, владения, использования, распоряжения народным депутатом Украины Игорем Палицей имуществом, полученным преступным путем.

Об этом сообщили в ОГП в ответ на запрос Радио Свобода.

«Офисом Генерального прокурора в Единый реестр досудебных расследований 20.01.2021 внесены сведения по факту возможного приобретения, владения, использования, распоряжения народным депутатом Украины П. имущества, прямо или косвенно, полностью или частично полученного преступным путем, по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью первой статьи 209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем - ред.)», - рассказали в Офисе генпрокурора.

В ОГП добавили, что пока досудебное расследование продолжается, принимаются меры для обеспечения выполнения задач УПК Украины в части быстрого, всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства. Санкция части первой статьи 209 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет с конфискацией имущества.
ForUm

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