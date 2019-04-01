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Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту возможного служебного подлога главы Волынского областного совета Игоря Палицы и его заместителей.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что следственным управлением Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области осуществляется досудебное расследование от 23 февраля по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст . 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

«Досудебным расследованием установлено, что неустановленные лица вносили недостоверные сведения в официальные документы, а именно подписывали от имени председателя областного совета распоряжения председателя совета по кадровым вопросам, распределению бюджетных средств и коммунального имущества, по другим вопросам, в то время, когда глава облсовета находился за границей. За период с 2016 года по сентябрь 2017 Палица находился за границей 338 дней. В то же время, Палица мог находиться за границей в служебных командировках, однако 07.09.2017 он заявил на пресс-конференции, что летал в Швейцарию к своей семье. К подписанию указанных распоряжений в отсутствие главы облсовета возможно причастны его заместители», - сказано в материалах суда.

В марте текущего года СБУ попросила у суда доступ к документам, которые находятся в Волынском облсовете, а именно, к оригиналам должностных обязанностей председателя Волынского областного совета, его первого заместителя и заместителя; оригиналам табелей учета рабочего времени указанных чиновников; оригиналов подписанных в 2016 и 2017 годах от имени Палицы распоряжений по кадровым вопросам, распределению бюджетных средств и коммунального имущества, по другим вопросам, в документальном (письменном) и электронном виде.

Также суд разрешил правоохранителям изъять образцы подписи Палицы и его заместителей.
ForUm

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