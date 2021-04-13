Администрация президента США Джо Байдена решила оставить послом в России Джона Салливана, назначенного во времена президентства Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники, передает Укринформ.

По словам собеседников, в Белом доме Салливана рассматривают как надежного человека, в то время как американская администрация усиливает давление на Россию за действия, направленные на подрыв США и демократических ценностей.

Издание отмечает, что оставление посла США в Москве, а также приглашение президента РФ Путина на конференцию по климату, которая состоится в этом месяце, свидетельствует о том, что администрация Байдена остается открытой для дипломатии и сотрудничества с РФ там, где это возможно.

Джон Салливан начал работу в должности посла США в России полтора года назад.