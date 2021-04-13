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Количество больных коронавирусом в мире растет седьмую неделю подряд, несмотря на более чем 780 миллионов доз вакцин. В то же время в ВОЗ считают, что пандемию можно взять под контроль за несколько месяцев.

По данным Всемирной организации здравоохранения, выросли также показатели смертности вследствие коронавирусной болезни, передает УНИАН.

«В течение семи недель мы наблюдаем рост случаев заболевания, смертность растет четвертую неделю подряд. В некоторых странах Азии и Ближнего Востока наблюдается значительный рост заболеваемости», – сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

По словам главы ВОЗ, пандемия коронавируса еще далека от завершения, но ее можно взять под контроль за несколько месяцев с помощью карантинных мероприятий.

«Снижение числа случаев и смертей в течение первых двух месяцев года показывает, что вирус и его штаммы можно остановить», – добавил он.

 
ForUm

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