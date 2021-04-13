В первом квартале 2021 года пассажиропоток украинских аэропортов сократился на 54,3% и составил 1,8 млн человек, сообщает пресс-служба Государственной авиационной службы.

За январь - март 2021 объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний уменьшились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 43,9% и составили 1,09 млн человек. В частности, в международном сообщении на 43,9% (0,98 млн человек).

Пассажиропотоки через аэропорты Украины сократились на 54,3% и составили 1,84 млн человек. Из них в международном сообщении сократились на 55,4% и составили 1,62 млн человек.

В течение января - марта 2020 года украинскими авиакомпаниями выполнено 10 300 коммерческих рейсов (сокращение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 37,6%), в том числе международных - 7 900 (сокращение - на 42,7%).