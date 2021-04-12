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Страны Балтии впервые полностью отказались от электроэнергии из РФ на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ, намеченному на 2025 год, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из России на два дня (8 и 11 апреля) на время тестового отключения ЛЭП между Беларусью и Литвой перед выходом балтийских стран из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва).

В Минэнерго РФ сообщили, что отключение ЛЭП между Беларусью и Литвой не оказало влияния на работу российской энергосистемы.

В эти дни в России из-за прекращения экспортных поставок упали спрос и цены на электроэнергию, в Балтии цены, наоборот, выросли.

Власти стран Балтии в 2019 году приняли решение отказаться от поставок электричества из России и Беларуси и подключиться к сетям Евросоюза к 2025 году.
ForUm

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