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ГБР завершило досудебное расследование в отношении бывшего командира одного из отделений батальона специального назначения Национальной гвардии Украины. В суд направлено обвинительное заключение, сообщили ForUm’ув пресс-службе бюро.

Установлено, что 28-летний военнослужащий осенью 2014 года во исполнение незаконного приказа по предварительному сговору в группе из шести сослуживцев, угрожая огнестрельным оружием, похитил гражданина в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области.

В то время этот человек в качестве волонтера помогал с ведением документации в отделе кадров воинской части.

Сначала связанного клейкой лентой мужчину перевезли в Днепропетровскую область и в течение месяца удерживали в холодном и влажном помещении туалетной комнаты неработающего детского оздоровительного лагеря, ограничивая в пище и воде.

Затем пострадавшего перевезли в брошенный охотничий дом в селе Евгеновка Великоновоселковского района Донецкой области, где продолжали незаконно удерживать еще 2 месяца, до середины декабря 2014 года.

По данным следствия, мужчину пытали, били, угрожали и запугивали расправой над ним, его родными и знакомыми. Таким образом, его заставляли признаться в якобы причастности к утечке в Интернет персональных данных военнослужащих батальона Нацгвардии.

7 апреля 2021 бывшему командиру отделения батальона специального назначения Нацгвардии сообщено о подозрении:

в похищении человека по предварительному сговору группой лиц, сопровождалось причинением физических страданий, с применением оружия, осуществляемое в течение длительного времени (ч. 2 ст. 146 УК Украины);

в истязании с целью принуждения совершить действия, наказание, запугивание, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

8 апреля 2021 обвинительный акт договору о признании виновности направлен в Великоновоселковский районный суд Донецкой области.

Дело о командире группы военнослужащих Национальной гвардии Украины, по чьему приказу происходили указанные события, в настоящее время рассматривается в суде. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляла Мариупольская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил.  
ForUm

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