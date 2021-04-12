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Вакцина против коронавирусной инфекции не может вызвать соответствующее заболевание.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщила заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко, передает Укринформ.

«Вакцина однозначно не может вызвать заболевание. Она не может вызвать, потому что там нет живого вируса. Только живой вирус может вызвать заболевание», - сказала она.

Чумаченко объяснила, что, попадая в организм, вакцины вызывают каскад иммунных реакций, которые занимают некоторое время и в результате которых организм вырабатывает иммунитет против инфекции. «Люди должны понимать, что если сегодня сделали прививку - завтра человек еще не защищен. Если первая прививка, то это будет через месяц-полтора», - прокомментировала эпидемиолог.

Она отметила, что случаи заболевания коронавирусной инфекцией через несколько дней после прививки связаны с тем, что пациент прошел вакцинацию, уже будучи зараженным и находясь в инкубационном периоде.

 
ForUm

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