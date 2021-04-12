Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, для чего нужен общенациональный локдаун и ограничения передвижения между регионами страны. Об этом он заявил во время срочного онлайн-брифинга.

«Как вы знаете, в прошлую пятницу я обратился к правительству безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна с ограничением передвижения между регионами страны и контролем за соблюдением строгих правил. Нам ответили, что это - нецелесообразно и правительство такой карантин вводить не собирается», - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что ситуация тревожная не только в Киеве. Специалисты, вирусологи и инфекционисты предупреждают о большой вероятности дальнейшего стремительного распространения вируса.

«Мы можем, конечно, надеяться, что специалисты ошибаются. И всегда надеемся на лучший сценарий. Но в условиях постоянной миграции населения регионами страны, несоблюдения правил и в условиях отсутствия массовой вакцинации оптимистического сценария не будет», - добавил мэр Киева.

Он отметил, что регулярно бывает в инфекционных отделениях столичных больниц и ежедневно получает десятки звонков с просьбой помочь госпитализировать или похоронить людей. А также звонков из больниц - где заканчивается кислород, а где-то ставят дополнительные койки.

При этом, подчеркнул Кличко, многие люди не соблюдают правила: не носят маски - даже в публичных местах и ​​гуляя толпами. Устраивают вечеринки, едут отдыхать в другие города. Также как и из других регионов много людей приезжают в Киев.

«Улучшение ситуации в каком-то одном регионе не означает преодоления вируса в целом. Потому происходит постоянная миграция людей. А соответственно - и миграция вируса. И мы будем то выходить из красной зоны, то потом снова в нее попадать. Именно поэтому я и обратился к правительству принять решение об общенациональном локдауне. Да, оно непопулярно. Но в такой ситуации со стремительным распространением вируса надо осознать: цена популизма может быть слишком высокой», - подчеркнул Кличко.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с призывом безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна.

На что премьер-министр Денис Шмыгаль порекомендовал ему обратиться к президенту с предложением о назначении нового главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), если ему недостаточно полномочий городского головы и главы КГГА для борьбы с COVID-19.