ЛГБТ-идеология направлена ​​на уменьшение населения нашей планеты.

Фото: Епископ Виктор / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм-канале.

«Есть вещи, о которых не хочется говорить. Но и молчать о них тоже нельзя, а тем более нам - христианам. Не только потому, что эти вещи разрушают традиционные взгляды на жизнь, но и потому, что они непосредственно угрожают самой жизни. Сегодня это касается, в первую очередь, так называемой гендерной и ЛГБТ-идеологии», - сказал владыка.

Архиерей указал на то, что в конце марта в Мехико, во время организованного ООН Форума равенства поколений (Generation Equality Forum), было принято решение о выделении 100 000 000 $ на усиление пропаганды феминистской и ЛГБТ идеологий.

«Во время форума обсуждались темы продвижения абортов и «сексуального просвещения», а также разработка глобальной «феминистской стратегии». Интересно, что в мероприятии приняли участие Билл и Мелинда Гейтс - известные сторонники контроля над населением планеты. Супруги Гейтс пообещали и в дальнейшем финансово поддерживать продвижение гендерных идей», - отметил владыка.

По мнению епископ Виктора, из данных фактов становится очевидным, что «гендерная и вообще ЛГБТ-идеология направлена ​​на уменьшение населения нашей планеты. Аборты, моральный и этический разврат, нивелирование традиционных взглядов на пол - все это не только средства борьбы против увеличения населения нашей планеты, но и против религиозного мировоззрения. Но самое страшное, что сегодня под удар представителей ЛГБТ-идеологии попадают наши дети - и нерожденные, и школьники», - отметил владыка.

Епископ УПЦ напомнил, что Бог создал мужчину и женщину, и между ними ни промежуточных, ни дополнительных вариантов пола нет.

«Ни «гендерное равенство», ни «половое самосознание», согласно которому отдельные мужчины могут чувствовать себя женщинами и наоборот, не присущие современному человеку. Никакого ЛГБТ-гена не существует», - подчеркнул архиерей

«Такая мощная пропаганда гендера, миллионы долларов, которые тратятся на ее продвижение, вызывает уже не только удивление, но и понимание того, что нормальные люди достаточно быстро могут оказаться вне закона. К сожалению, история Содома и Гоморры так ничего и не научила», - подытожил епископ Виктор.