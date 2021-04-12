В Украине фиксируются пиковые нагрузки на службу экстренной медицинской помощи в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

«В Украине пиковые нагрузки на службу экстренной медицинской помощи. У нас высокий уровень госпитализаций. Если говорить об экстренке, то это практически 17-19 тыс. выездов каждые сутки. На некоторых территориях фиксируется снижение нагрузки на экстренку, в частности, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. В то же время остается высоким уровень выездов бригад в Запорожской, Одесской, Харьковской областях», - приводит ее слова Интерфакс-Украина.

По словам Микичак, в Украине также высокая загруженность коек с кислородом.

«В медучреждениях пребывает 42,145 тыс. заболевших COVID-19 и 6,359 тыс. лиц с подозрением. Загруженность коек с кислородом в Киеве, Житомирской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской и Хмельницкой областях составляет более 70%», - сказала она.