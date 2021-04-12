также в разделеОбщество
СМИ: Глава ФГИ Сенниченко стал спонсором Порошенко и Кононенко 10
Явка на пробное ВНО составила 93-95% 11
«Буковель» возобновил работу 12
Ляшко рассказал, как преодолеть коронавирус за 3 недели 14
Три области в ближайшее время могут перейти в «желтую» зону 11
Минздрав обновил карантинную карту Украины 26
На Киевщине провели военные учения 14
В Карпатах повышенная угроза лавин и увеличения уровня воды в реках 9
МОЗ обнародовал план вакцинации украинцев от COVID-19 39
В небо над Донбассом впервые появился турецкий беспилотник Bayraktar 21
Укрзализныця возобновила полноценное курсирование поездов на Закарпатье 9
В Черное море направляются два эсминца США 15
Арестович: На оккупированном Донбассе боевики удерживают до 300 человек 32
Коронавирус в Украине: более 12 тысяч новых случаев 125
ОБСЕ созывает спецзаседание из-за войск России 32
Ляшко назвал дату прибытия Pfizer в Украину 28
В Украину не пустили автобус с белорусами 31
Украинские военные провели учения на морском побережье 16

В Украине фиксируются пиковые нагрузки на службу экстренной медицинской помощи в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

«В Украине пиковые нагрузки на службу экстренной медицинской помощи. У нас высокий уровень госпитализаций. Если говорить об экстренке, то это практически 17-19 тыс. выездов каждые сутки. На некоторых территориях фиксируется снижение нагрузки на экстренку, в частности, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. В то же время остается высоким уровень выездов бригад в Запорожской, Одесской, Харьковской областях», - приводит ее слова Интерфакс-Украина.

По словам Микичак, в Украине также высокая загруженность коек с кислородом.

«В медучреждениях пребывает 42,145 тыс. заболевших COVID-19 и 6,359 тыс. лиц с подозрением. Загруженность коек с кислородом в Киеве, Житомирской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской и Хмельницкой областях составляет более 70%», - сказала она.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги