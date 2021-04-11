В Одессе в 77-летнюю годовщину освобождения города от нацистских оккупантов состоялось торжественное возложение цветов к монументу «Крылья победы».

Фото: скрин видео Одесской епархии

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, в мероприятии принял участие викарий Одесской епархии архиепископ Южненский Диодор

«Это день освобождения Одессы, праздник, который с нетерпением ждали те, кто жил в то время, работал в этом городе. Это день, который приближали как могли, и люди, которые сражались в катакомбах, партизаны, и те, кто наступал, чтобы освободить город от захватчиков и те, кто в это время в городе жили, трудились. Это праздник очень важен для каждого из нас и сегодня живущих, потому что свобода – это дар Божий человеку, это то, что люди ценят выше всего, это то, что нужно беречь, защищать, добиваться», – отметил владыка Диодор

10 апреля 1944 года в ходе Одесской операции, проведенной 26 марта – 14 апреля 1944 года войсками 3-го Украинского фронта была освобождена Одесса. Символом освобождения города от оккупации было поднятое в тот же день над Оперным театром Красное Знамя.