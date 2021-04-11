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Президент Владимир Зеленский осуществил рабочий визит в Турцию, где провел переговоры с лидером этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам встречи главы государств подписали совместную декларацию Девятого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, сообщает Офис президент в субботу, 10 апреля.

Так, президенты решили активизировать совместные усилия с целью углубления сотрудничества и координации между сторонами в сфере экономики, торговли, туризма, безопасности, оборонной промышленности, науки, образования и молодежи.

«Продолжать сотрудничество в формате Квадрига (2+2) на уровне министров и координаторов. Подтвердить безусловную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах», – говорится в тексте декларации.

Киев и Анкара будут продолжать координировать шаги, направленные на восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, в частности на деоккупацию Крыма и города Севастополя, а также территорий в Донецкой и Луганской областях.

«Поддержать создание Крымской платформы как нового формата для урегулирования вопроса незаконной и нелегитимной аннексии Крыма Российской Федерацией», – говорится в документе.

Главы государств решили усилить совместные усилия для улучшения условий проживания украинских граждан, в частности крымских татар, которые были вынуждены покинуть Крым в результате временной оккупации.

«Координировать усилия в соответствии с международным правом для обеспечения защиты прав человека в АР Крым и городе Севастополе и освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины, включая крымских татар. Поддерживать мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины путем диалога на основе минских договоренностей», – указано в декларации.

Также в документе утверждены договоренности:

усилить сотрудничество и совместные усилия в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом во всех их формах и проявлениях,

принять совместные меры, направленные на предупреждение и ликвидацию транснациональной организованной преступности, киберпреступности, нелегальной миграции, торговли наркотиками и прекурсорами, оружием и людьми,

обеспечивать быструю обработку запросов об экстрадиции,

выразить поддержку перспективе членства Украины в НАТО, в частности ее намерений получить в ближайшее время План действий относительно членства,

подтвердить поддержку регионального сотрудничества в Черноморском регионе с целью обеспечения стабильности и безопасности в рамках двусторонних и многосторонних механизмов, включая НАТО.

Кроме того, главы государств намерены ускорить завершение переговоров по Соглашению о свободной торговле, а также принять необходимые меры для устранения проблем инвесторов и компаний с каждой стороны и поощрения новых инвестиций.

«Обеспечить дальнейшее совершенствование пограничного контроля с целью упрощения процедур въезда и улучшение возможностей для путешествий граждан двух государств и поощрения взаимного туризма», – говорится в декларации.
ForUm

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