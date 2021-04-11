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Сейчас на оккупированной части Донбасса боевики удерживают до 300 человек.

Об этом заявил спикер Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, советник по информационной политике главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, сообщает Радио Свобода.

Он подчеркнул, что гуманитарная подгруппа в ТКГ обсуждает тему освобождения пленных, но пока о новом обмен не идет.

«Гуманитарная группа постоянно говорит на эту тему. Пока перспективы бесполезны. Поэтому также привязывается к политическим вопросам. Пока никого не можем… Мы постоянно предлагаем, предоставляем ежемесячно наши списки», — сказал он.

Спикер уточнил, что речь идет об около 300 человек, находящихся в разных локациях.

«Есть часть людей, которые содержатся в их (незаконных вооруженных группировок — ред) „пенитенциарной системе “, есть такие, которые содержатся в таких тюрьмах, как Изоляция. То есть фактически в нелегальной тюрьме. Те хоть какое-то подобие имеют. Они также нелегитимны, нелегальные, но имеют подобие устойчивого исправительного учреждения. А ведь просто застенок — Изоляция», — рассказал Арестович.

По словам представителя ТКГ, точная цифра удерживаемых боевиками людей неизвестна.

«Там надо все уточнять. 260−240 человек, как говорят, по разным данным, как считать. Есть и другие цифры. То есть это еще то, как их устанавливать. Есть часть людей и очень большая, которая была захвачена на Донбассе, а сейчас мы подозреваем, что они находятся в Российской Федерации. То есть это сложная ситуация», — сказал он.

Помещение бывшего завода Изоляция захватили контролируемые Россией группировки в 2014 году. Позже со слов пленных и заложников, которые возвращались с обменами, стало известно, что в Изоляции действует концентрационный лагерь. Существуют десятки свидетельств о пытках там.

Напомним, ОБСЕ созывает спецзаседание из-за войск России.
ForUm

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