За минувшие сутки COVID-19 в Киеве обнаружили у 1605 новых пациентов (всего 175872). Умер 51 человек — это наибольшее количество летальных случаев в столице с начала пандемии.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, среди 1605 новых подтвержденных случаев заболевания:

922 женщины в возрасте от 18 до 95 лет

607 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет

45 девочек от 2 месяцев до 17 лет

31 мальчик от 8 месяцев до 17 лет

За сутки до этого в Киеве обнаружили несколько больше новых случаев COVID-19 - 1864 больных.

За прошедшие сутки в столице также зафиксировали:

51 летальный случай от коронавируса (всего 3848 умерших) - самый высокий показатель за все время пандемии в Киеве (50 человек в сутки умерло неделю назад, по данным за 3 апреля);

158 госпитализированных с коронавирусом

497 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями

695 человек преодолели коронавирус (всего в Киеве выздоровели 110 832 человек).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (304), Деснянском (250) и Днепровском (233) районах.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 17 463 человек, зафиксировано 398 летальных случаев, 10 722 пациенты выздоровели. За сутки было сделано 122 181 тест.