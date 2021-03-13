также в разделеОбщество
Генерал: ВСУ могли занять аэродромы Крыма в 2014 14
В Ужгороде отменили занятия в школах для 1−4 классов 9
На вакцинацию в Украине записались почти 250 тысяч человек 10
Зеленский отметил 67 добровольцев госнаградами 8
Ахметов снова возглавил рейтинг самых богатых украинцев 21
В Карпатах повышенный уровень опасности 9
В Украине отмечают день добровольца 12
Ляшко оценил скорость вакцинации в Украине 23
МОЗ назвал побочные эффекты от Covishield 40
В Украине еще более 9 тысяч случаев COVID-19 44
Уже в семи областях превышен уровень госпитализаций с COVID-19 61
Суд арестовал имущество, которое Яценко успел переписать на гражданскую жену 50
«Буковель» закрывают до конца марта 32
На выходных значительно потеплеет 24
Вакцинация в Украине: за сутки привились еще 9 тысяч украинцев 14
Максимум с начала года: в Украине более 13 тысяч новых случаев COVID-19 62
12 марта. Картина дня 38
Президент одобрил усиление ответственности за нарушение ПДД 56

Российские наемники на Донбассе продолжают блокировать работу контрольных пунктов въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

«Российско-оккупационные войска оставляют полностью заблокированными дорожные коридоры через контрольные пункты въезда-выезда «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка», - говорится в сообщении.

По информации МВД, на линии разграничения ежедневно с 8.00 до 16.00 работают все КПВВ, но фактический пропуск осуществлялся только в двух из них.

Движение дорожным коридором до контрольного пункта «Новотроицкое» оккупанты открывают только дважды в неделю. Ежедневно пропускные операции осуществлялись только в КПВВ «Станица Луганская».

Напомним, ранее из семи КПВВ на Донбассе работали только два.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1520 грн.
15
Теги