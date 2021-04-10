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Украина не планирует совершать никаких ответов на провокации России на Донбассе. Полномасштабной войны удастся избежать.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире "Свобода слова с Савиком Шустером".

По его словам, украинская армия делает все, чтобы защитить мирную обстановку.

«Люди, не бойтесь, и не будет войны. Украина не планирует делать никаких ответов на провокации, но наша армия сильна, она защищает наш с вами мир. Мы не планируем делать ничего такого, чтобы дать ответ, или шанс, чтобы получить наступление со стороны нашего северного соседа», - заявил Резников.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский по итогам рабочей поездки на Донбасс заявил о необходимости нового перемирия.
ForUm

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