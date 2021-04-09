Во Львовской области впервые в Украине вертолетом доставили пациентку в больницу, сообщил глава ОГА Максим Козицкий.
«Выполнена первая гражданская аэромедицинская эвакуация в Украине! 78-летнюю пациентку с диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения перевезли вертолетом из города Турка в инсультный центр Больницы скорой медицинской помощи города Львов! Время в полете занял 1 час 15 мин! То же расстояние дорогой в 170 км преодолевается за 3,5 ч!» - написал он в Facebook.
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