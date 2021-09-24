По информации Министерства иностранных дел Украины, в настоящее время около 100 украинцев хотят выехать из Афганистана. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко агентству Интерфакс-Украина.

«По информации МИД Украины, в настоящее время около 100 украинцев хотят выехать из Афганистана. Наше посольство в Таджикистане поддерживает с ними связь. Как только появится очередная возможность покинуть страну, граждане получат инструкции о дальнейших действиях», - сказал Николенко.

Напомним, 23 сентября в аэропорту «Борисполь» приземлился самолет с эвакуированными из Афганистана.