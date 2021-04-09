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В США два центра вакцинации временно закрыли из-за того, что несколько десятков жителей страны ощутили неблагоприятные последствия после прививки против COVID-19 вакциной Johnson & Johnson.

В частности, в штате Северная Каролина вакцинацию прекратили из-за того, что побочные реакции наблюдались у 18 человек, сообщает УНИАН со ссылкой на Wall Street Journal.

Четырех человек отправили в местные больницы для обследования. До прекращения деятельности центра прививки получили более 2,3 тыс. человек.

Власти округа заявляют, что решение приняли ради безопасности после консультаций с Johnson & Johnson. В компании говорят, что тщательно рассматривают любые сообщения о нежелательных последствиях у людей, которые сделали прививки их вакциной.

Еще один центр массовой вакцинации закрыли в штате Колорадо. Там побочные реакции возникли у 11 человек. Двух человек доставили в ближайшую больницу.

Среди побочных реакций на вакцину от Johnson & Johnson называют тошноту и головокружение.
ForUm

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