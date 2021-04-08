В Ватикане с осторожностью отнесутся к приглашению Понтифика в Украину, а вот визит Патриарха Варфоломея может спровоцировать в нашей стране новую волну захвата храмов Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, такую точку зрения сегодня на встрече с журналистами центральных СМИ высказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Что касается римского Понтифика, мы знаем, что пока нет ответа на это приглашение. Посмотрим, будет ли такой приезд, учитывая глубокую политику Ватикана. Конечно, они не сделают какой-то шаг, который как-то ослабит их позиции. Если посмотреть на мнения аналитиков, то мы увидим, что многие высказываются, что возможно Папа Римский не приедет сюда, потому что, так или иначе, ему нужно будет каким-то образом однозначно определиться с ПЦУ. В Риме очень ценят тесные взаимоотношения с российской стороной, а такой приезд, скорее всего, может помешать таким тесным отношениям», - отметил митрополит Антоний.

Вместе с тем управляющий делами УПЦ добавил, что визит Патриарха Варфоломея в Украину – нецелесообразен.

«Что касается приглашения Патриарха Варфоломея, то мы с самого начала говорили о нецелесообразности этого приезда. Это связано с желанием сохранить общественную стабильность в нашем государстве. Ни для кого не секрет, что те проблемы, которые появились за последние годы у наших приходов, когда их захватывали, тайно перерегистрировали, избивали наших священников - де-факто Патриарх Варфоломей лично несет ответственность за дестабилизацию и стремление разрушить и уничтожить Украинскую Православную Церковь. Кроме того, этот приезд может быть использован как новый импульс для продолжения этой же политики, поскольку посчитают, что сегодняшняя власть идет в фарватере тех тенденций, которые были при президенте Порошенко. Поэтому это может создать новый виток к захвату наших храмов и дестабилизации ситуации в украинском обществе. Поэтому мы против такого приезда. И наши прихожане - простые люди, особенно те, которые пострадали от действий Фанара в Украине, они в праве высказывать свое мнение, в том числе, публично», - резюмировал митрополит Антоний.

Напомним, что президент Владимир Зеленский пригласил Патриарха Варфоломея в Украину осенью прошлого года. А в марте этого года премьер-министр Денис Шмыгаль передал Папе Римскому Франциску президентское приглашение совершить визит в Украину по случаю 30-й годовщины Независимости.