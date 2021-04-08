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Находясь с рабочей поездкой на Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции на переднем крае обороны, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Он пообщался с военнослужащими, которые служат на боевых позициях. Защитники рассказали президенту о ситуации на фронте.

«Спасибо вам за то, что сохраняете спокойствие людей и защищаете нашу землю. Вы являетесь настоящим примером героизма и самоотверженности. Мы помним каждого воина, погибшего, защищая наше государство», - сказал президент.

Присутствующие почтили минутой молчания память военных, погибших в боях за суверенитет и независимость Украины.

Глава государства вручил украинским защитникам государственные награды и ценные подарки.

Зеленский пообедал вместе с военнослужащими в солдатской столовой. Президент отметил высокое качество блюд, которыми кормят военных.
ForUm

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