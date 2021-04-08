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Бывшей и.о. директора филиала АО «Укрзализныци» - «Центр управления промышленностью» сообщили о подозрении в халатности, приведшей к незаконной добыче ископаемых.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

«Чиновница не обеспечило оформление специальных разрешений на проведение взрывных работ на производственном подразделении «Пенизевицкий карьер». При этом осуществление незаконных взрывов на гранитном карьере не прекратила. Вследствие ее служебной халатности в 2017-2018 годах там было незаконно проведено 5 взрывов и добыто почти 219 тыс.м3 габбро-анортозита, гранита и габбро-норита. Такие действия причинили ущерб окружающей среде на сумму 494,7 млн грн», - написала она в Facebook.

Кроме того, по факту такого незаконной добычи полезных ископаемых находится на рассмотрении в суде обвинительный акт в отношении начальника производственного подразделения «Пенизевицкий карьер» филиала «ЦУП» ПАО «Укрзализныця».
ForUm

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