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В рамках проверки деклараций должностных лиц Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции проверит задекларированную чиновниками криптовалюту.

Об этом сообщил руководитель управления проведения обязательных проверок НАПК Сергей Петухов.

«Биткоины в декларациях на 75 млрд гривен – как это проверить? Действительно в этом году мы видим в декларациях гораздо больше криптовалюты. Но мы были к этому готовы, и еще в начале года НАПК указало в своих разъяснениях, что криптовалюту надо декларировать как нематериальные активы в разделе 10 декларации с указанием вида крипты (Bitcoin, Etherium т.п.), даты вступления и общей стоимости приобретенного актива на дату приобретения», - написал он в Facebook.

При проверке декларации НАПК посмотрит, действительно ли декларанту принадлежит указанное количество токенов крипты, действительно ли перечислялись деньги за ее приобретение и может ли декларант объяснить происхождение денег, потраченных на приобретение токенов.

«Если вы сомневаетесь в достоверности указанных данных о крипте, или достаточности у декларанта средств на ее приобретение - пишите заявление в НАПК с изложением фактов, мы можем взять такого декларанта в проверку», - отметил Петухов.

Так, в этом году уже начато 250 проверок, и в рамках некоторых из них уже проверяются задекларированные биткоины.

«Если мы обнаружим, что указанная информация о владении криптовалюта является недостоверной - это основание для административной или уголовной ответственности», - резюмировал чиновник.  

Как сообщал ForUm, в этом году 652 украинских чиновника задекларировали биткоинов на 75 млрд грн. 
ForUm

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