По версии украинской делегации в Трехсторонней контактной группе 5-летний ребенок на Донбассе погиб от взрывного устройства, которое нашел во дворе.

Об этом сообщил пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире Громадського радіо.

«По нашей версии, ребенок погиб от взрывного устройства, которое нашел во дворе, - сказал он. - Это свидетельствует о том, что российская сторона мало того, что оккупировала нашу землю, она там разбрасывает опасные взрывные устройства, штатные или нештатные, из-за которых погибают граждане Украины, в том числе 5-летний ребенок».

Отмечается, что гибель ребенка и ранение гражданского человека будут обсуждать на заседании ТКГ 13-14 апреля.

Напомним, поддерживаемые Россией боевики на Донбассе обвинили украинских военных в убийстве ребенка с помощью беспилотника.