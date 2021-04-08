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По версии украинской делегации в Трехсторонней контактной группе 5-летний ребенок на Донбассе погиб от взрывного устройства, которое нашел во дворе.

Об этом сообщил пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире Громадського радіо.

«По нашей версии, ребенок погиб от взрывного устройства, которое нашел во дворе, - сказал он. - Это свидетельствует о том, что российская сторона мало того, что оккупировала нашу землю, она там разбрасывает опасные взрывные устройства, штатные или нештатные, из-за которых погибают граждане Украины, в том числе 5-летний ребенок».

Отмечается, что гибель ребенка и ранение гражданского человека будут обсуждать на заседании ТКГ 13-14 апреля.

Напомним, поддерживаемые Россией боевики на Донбассе обвинили украинских военных в убийстве ребенка с помощью беспилотника.
ForUm

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