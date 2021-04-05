ДНРовцы с целью эскалации ситуации на Донбассе изобрели очередной фейк - обвинили ВСУ в убийстве пятилетнего ребенка, сообщил член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.

По их словам, беспилотник ВСУ якобы сбросил некое взрывное устройство на поселок Александровское, который находится в глубоком тылу, в 15 километрах от линии фронта, на окраине города Енакиево. В результате чего погиб ребенок и получила ранение женщина.

«Сам рассказ выглядит совершенно дико и нелогично. Выходит, что украинский дрон без проблем, минуя все средства ПВО, спокойно залетел в тыл боевикам. Но вместо того, чтобы разбомбить какую-то базу с техникой или командный пункт, просто выбрал в качестве мишени случайных людей в огороде. И сбросив на них взрывное устройство - так же спокойно улетел назад», - написал он в Facebook.

По словам Казанского, в российских СМИ началась настоящая вакханалия. «Пропагандисты достали из ящиков пыльные методички 2014 года и завели старую шарманку про фашистов и карателей, которые распинают мальчиков. Причем никто даже не пытался разобраться, что произошло. Россияне путали поселок Александровское (окраина Енакиево) с Александровкой (западная окраина Донецка) и распространяли ложь о том, что ребенок погиб там. В итоге бред про ребенка убитого с БПЛА прокомментировал даже спикер Госдумы Володин, который потребовал исключить Украину из ПАСЕ», - отметил журналист.

Самое печальное, по его словам, что в отличие от несуществующего распятого мальчика, ребенок под Енакиево действительно погиб. Только боеприпас, унесший его жизнь, не упал с неба, а, видимо, хранился где-то в сарае или просто лежал во дворе. «Гранаты, монки, неразорвавшиеся снаряды - обычные находки для зоны АТО/ООС. И часто люди тянут такие находки к себе домой», - пишет журналист.

«Но воины русского мира не придумали ничего лучше, чем использовать этот трагический случай для разжигания ненависти и создания очередного мифа про зверства украинцев. Пропагандисты из РФ уже два дня бьются в истерике, проклиная нас на все лады. Нашлись и те, кто подключился к этому хору в Украине. Например, разносить российский фейк кинулся позабытый социалист-уголовник Василий Волга, который из Киева во всех деталях видел, кто, как и с какими намерениями крепил на беспилотник взрывное устройство», - резюмировал Казанский.