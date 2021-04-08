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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау прибыл с визитом в Украину.

«Планировали встретиться позже, но учитывая ситуацию, Збигнев Рау скорректировал планы и раньше прибыл в Киев мо моему приглашению. Цель: укрепление украинско-польского стратегического партнерства на фоне обострения РФ ситуации с безопасностью», - сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что Польша - давний союзник и надежный друг Украины.

 

 

«Визит связан с угрозой миру на границах Украины», — подчеркнули в МИД Польши.

 

 
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