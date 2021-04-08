Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау прибыл с визитом в Украину.
«Планировали встретиться позже, но учитывая ситуацию, Збигнев Рау скорректировал планы и раньше прибыл в Киев мо моему приглашению. Цель: укрепление украинско-польского стратегического партнерства на фоне обострения РФ ситуации с безопасностью», - сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он подчеркнул, что Польша - давний союзник и надежный друг Украины.
Планували зустрітися пізніше, але з огляду на ситуацію, Збігнєв Рау скоригував плани і раніше прибув до Києва на моє запрошення. Мета: зміцнення українсько-польського стратегічного партнерства на тлі загострення РФ безпекової ситуації. Польща — наш давній союзник і надійний друг. pic.twitter.com/5N25avvsfD— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 8, 2021
«Визит связан с угрозой миру на границах Украины», — подчеркнули в МИД Польши.
Dzisiaj, 8 kwietnia, odbędzie się nadzwyczajna, pilna wizyta min. @RauZbigniew w Kijowie. 🇺🇦— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) April 8, 2021
Wizyta związana jest z zagrożeniem pokoju u granic Ukrainy. pic.twitter.com/FIYdVMDxdJ
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