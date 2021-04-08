95% украинцев согласны, что использовать ремни безопасности важно, чтобы уберечь жизни в случае аварии, но постоянно ими пользуются не все. В рамках кампании «пристегивайся - не страшись», среди водителей и пассажиров в Украине провели опрос по использованию ремней безопасности, сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

Вот такие результаты получили:

82% пассажиров на переднем сиденье утверждают, что пристегиваются, а 52% - делают это постоянно.

Среди водителей показатели еще ниже: 48% говорят, что пристегиваются время от времени, и лишь 39% - постоянно.

Худшая ситуация с использованием ремней безопасности на заднем сиденье: только 26% утверждают, что пристегиваются, когда сидят сзади, и только 12% - привыкли делать это каждый раз.

69% родителей пристегивают ребенка. Но только 61% родителей утверждают, что пристегивают их всегда.

Опросы «Восприятие и использование ремней безопасности водителями и пассажирами» проводила компания Gradus Research в декабре 2020 года. В нем приняли участие 1000 респондентов в возрасте 18-50 лет в городах Киев, Львов, Мариуполь, Одесса и Харьков.